Вашингтон, 5 декабря, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожают значительное число украинских солдат при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал обозреватель Дэвид Хэмблинг в статье для американского журнала Forbes.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

По его словам, российские волонтёры создают огромное количество FPV-дронов, предназначенных для ведения боевых действий против ВСУ и оснащённых взрывчаткой.

«Это самодельный атакующий беспилотник, с помощью которого отдельный пехотинец может наносить точные удары», — подчеркнул Хэмблинг.

Он добавил, что дроны могут использоваться для атак на украинские военные объекты — места дислокации солдат, бункеры и траншеи.

Как отметил обозреватель, к текущему моменту российские солдаты уничтожили значительное количество наземных войск ВСУ при помощи таких летательных аппаратов.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что бойцы подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в районе Артёмовска. Расчёт FPV-дрона поразил двух военнослужащих ВСУ в укрытии, вторым дроном была поражена группа пехоты противника, состоявшая из трёх человек.

На купянском направлении оператор FPV-дрона «Упырь» направил беспилотник с боеприпасом в люк наводчика танка Т-64БВ. Бронированная техника загорелась и вышла из строя.