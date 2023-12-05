Москва, 5 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Посещаемость онлайн психологических онлайн-сервисов в России в этом году выросла более чем в полтора раза. Мобильный интернет-трафик таких ресурсов за год увеличился на 81%, а среднее время, которое пользователи уделяют онлайн-психологам, выросло на треть. К таким выводам пришли аналитики Yota, которые провели исследование на основе обезличенных абонентских данных за первые девять месяцев 2023 г.

ИА REGNUM Психология

Более половины (60%) аудитории психологических сервисов составляют женщины, которые обеспечивают 63% интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25–35 лет (37% от всех пользователей). На втором месте — абоненты от 36 до 45 лет (22%), а на третьем — группа 46–55 лет (17%). Лучшие темпы роста демонстрирует молодое поколение (14–20 лет): за год интерес школьников и студентов к таким сервисам вырос в шесть раз, а потребление мобильного трафика этой возрастной группой — почти в восемь.

Больше всего времени психотерапии уделили жители Рязани, где в среднем пользователь проводит 233 минуты в месяц на сайтах или в приложениях психологических сервисов. Также в пятерку лидеров вошли Ставрополь (192 минуты), Благовещенск (166 минут), Ростов-на-Дону (162 минуты) и Москва (154 минуты). При этом более половины (60%) аудитории психологических сервисов составляют женщины, которые обеспечивают 63% интернет-трафика этих ресурсов.

Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии в 2023 году стал «Ясно». На втором месте — Alter, чья аудитория выросла в 5,5 раза. Этот сервис показал самые высокие темпы роста. Третью строчку занимает Zigmund. Online. Также в пятерку наиболее востребованных сервисов вошли YouTalk и Smart.