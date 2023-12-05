Москва, 5 декабря, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Уполномоченного по правам человека (УПЧ) Татьяну Москалькову госпитализировали перед предстоящей операцией. Об этом омбудсмен сообщила газете «МК».

Максим Богодвид/РИА Новости Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова

«Лежу в больнице, под капельницей, надеюсь, в ближайшее время вернуться в строй», — рассказала Москалькова изданию.

По её словам, врачами запланирована «небольшая операция».

Москалькова была избрана Госдумой на пост уполномоченного по правам человека в России в 2016 году. В 2021 году после повторного внесения её кандидатуры президентом России Владимиром Путиным Москалькову вновь избрали омбудсменом по правам человека.

По данным официального сайта УПЧ, с момента назначения на должность уполномоченного и до настоящего времени рассмотрено более 220 тыс. обращений граждан, на личных приёмах уполномоченными и сотрудниками аппарата принято более 25 тыс. граждан.