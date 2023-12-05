Москва, 5 декабря, 2023, 14:33 — ИА Регнум. ВС РФ за сутки отразили четыре атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Потери противника составили до 270 военных. Об этом 5 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 270 военнослужащих и две боевые бронированные машины», — рассказали в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря в Минобороны проинформировали о том, что ВС РФ нанесли огневое поражение силе и технике ВСУ на донецком направлении. Потери противника тогда составили до 300 военных.

В военном ведомстве также добавили, что на краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 280 военных. По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» отразили пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Также сообщалось, что Вооружённые силы России отразили атаку штурмовых групп ВСУ в Харьковской области на купянском направлении. По данным министерства, подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Синьковка Харьковской области.