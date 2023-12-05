Москва, 5 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 245 украинских военных, сообщил 5 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайном Донецкой Народной Республики, а также и Левадном Запорожской области.

«За сутки уничтожено до 245 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Конашенков сообщил, что за сутки ВСУ потеряли на южнодонецком направлении до 100 военнослужащих, а также четыре бронемашины.

3 декабря потери ВСУ на южнодонецком, херсонском и запорожском направлениях составили до 170 военнослужащих. На южнодонецком направлении также было уничтожено пять единиц техники противника, в том числе одна боевая машина пехоты и самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».