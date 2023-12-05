Москва, 5 декабря, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Склад вооружения противника поражён в районе города Херсона, украинские войска за сутки потеряли на этом направлении до 40 бойцов. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 5 декабря на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что российские военные поразили под Херсоном склад вооружения 124-й бригады теробороны Украины. Кроме того, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах.

Общие потери противника на херсонском направлении составили до 40 бойцов. Противник также потерял пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки М-109 Paladin и «Гвоздика», артиллерийскую систему М777 производства США.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в октябре констатировал, что украинские войска не смогли добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении. Раньше им это также не удалось на запорожском и других направлениях в зоне спецоперации.

Украинские бойцы, находящиеся на позициях в Херсонской области, пожаловались западным журналистам на ужасное состояние армии, нехватку техники и отсутствие должной подготовки. Один из них рассказал, что среди морских пехотинцев не все умеют плавать, а те бойцы, что попадают на передовую, за короткий период обучения успели сделать лишь несколько выстрелов.