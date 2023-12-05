Москва, 5 декабря, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ в течение суток сбили два украинских самолёта МиГ-29 и вертолёт Ми-8. Об этом 5 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Филиппов/ РИА Новости Самолёт МиГ-29

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области, а также вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области», — сказал Конашенков.

Также он сообщил, что уничтожены 74 украинских беспилотника около населённых пунктов Горловка, Спорное, Ялынское (ДНР), Сергеевка (ЛНР), Новая Каховка и Ивановка Херсонской области, Чубаревка и Токмак Запорожской области.

Кроме того, перехвачена противорадиолокационная ракета HARM.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 в районе Тягинки Херсонской области. Кроме того, в районе Пересадовки Николаевской области был сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины.

29 ноября истребительная авиация ВКС России в районе Межевого в ДНР сбила самолёт МиГ-29 украинской армии.