Москва, 5 декабря, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин весьма заинтересовался экспозициями выставки-форума «Россия» на ВДНХ, которую посетил 4 декабря, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Конечно, физически невозможно за один приезд посмотреть всё. Но, действительно, то, что он успел посмотреть, это очень интересно, богатая экспозиция», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что экспозиции выставки вызывают явный интерес и у остальных посетителей. Решений о том, что выставка должна работать на постоянной основе, пока не принималось, но эта идея «витает в воздухе», отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 4 декабря после визита на ВДНХ Владимир Путин на церемонии вручения ему верительных грамот новых послов зарубежных стран в России призвал их посетить выставку-форум, чтобы узнать, «как развивается Россия, чем она живёт».

Глава государства в ходе поездки на ВДНХ побывал в первом павильоне выставки, где расположилась экспозиция «Движения Первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей», прогулялся по залу «Патриотизм» и осмотрел интерактивные голографические экспонаты, посвящённые выдающимся деятелям науки и культуры.

Также Владимир Путин осмотрел на ВДНХ «Аллею славы» спортсменов. Экскурсию для него провели двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев и 10-кратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко. Официальная церемония открытия аллеи состоится 5 декабря. Прославленные спортсмены примут участие в ней и заложат в экспозицию свои награды.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3850849" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Кроме того, президент 4 декабря посетил павильон Министерства промышленности и торговли («Сделано НАМИ»), где представлены инсталляции, рассказывающие о современных достижениях промышленности в регионах России, а также осмотрел выставочный павильон «Атом», посвящённый истории российской ядерной физики и атомного оружия.

Также президент в ходе посещения выставки принял участие в работе междунродного форума гражданского участия «Мы вместе». Мероприятие объединило 10 тысяч участников из 95 стран мира. Владимир Путин вручил премию «Волонтёр года», её лауреатом стала Наталья Аминева. Аминева вместе с мужем, детьми и родителями изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, а также оказывает другую помощь бойцам, участвующим в проведении специальной военной операции России.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, её работа продлится до 12 апреля 2024 года. Посетители могут увидеть достижения 89 российских регионов в области науки, культуры, промышленности, энергетики других сфер экономики и социальной жизни. На выставке представлены более 130 экспозиций, а также открыты 13 экскурсионных маршрутов.