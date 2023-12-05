Проект о признании Азовского моря внутренним водоёмом России внесён в ГД
Депутат Шеремет: Азовское море получит статус внутреннего водоёма России
Симферополь, 5 декабря, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Азовское море получит статус внутреннего. Об этом сообщил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.
«В Госдуму внесен законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря Российской Федерации, на которое больше не распространяются действия и принципы международного законодательства, так как восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила здесь статус прибрежного государства», — приводит «РИА Новости» его слова.
Депутат уточнил, что профильный комитет уже одобрил данный проект закона, депутаты постараются принять документ до конца года.
После вхождения в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат исключительно России, Украина утратила в их отношении статус прибрежного государства.
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал 13 июня закон о денонсации соглашения с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. В соответствии с подписанным в 2003 году договором предполагалось, что страны заключат отдельное соглашение по разграничению акватории госграницей, однако после вхождения новых регионов в состав России по итогам референдумов Украина утратила выход к Азовскому морю.