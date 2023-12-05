Симферополь, 5 декабря, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Азовское море получит статус внутреннего. Об этом сообщил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«В Госдуму внесен законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря Российской Федерации, на которое больше не распространяются действия и принципы международного законодательства, так как восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила здесь статус прибрежного государства», — приводит «РИА Новости» его слова.

Депутат уточнил, что профильный комитет уже одобрил данный проект закона, депутаты постараются принять документ до конца года.

После вхождения в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат исключительно России, Украина утратила в их отношении статус прибрежного государства.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал 13 июня закон о денонсации соглашения с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. В соответствии с подписанным в 2003 году договором предполагалось, что страны заключат отдельное соглашение по разграничению акватории госграницей, однако после вхождения новых регионов в состав России по итогам референдумов Украина утратила выход к Азовскому морю.