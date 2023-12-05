Москва, 5 декабря, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, видео спасения женщины сняли очевидцы.

Кадр из видео

Как видно на ролике, поезд успел затормозить примерно в метре от женщины. Молодой человек помог ей взобраться обратно. Мужчина спрыгнул с платформы, быстро поднял упавшую и её вещи и выбрался сам.

В столичном департаменте транспорта призвали пассажиров соблюдать правила, не подходить к краю платформы и не спускаться на путь, поскольку это опасно для жизни.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3850846" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В столичном метрополитене на станции «Текстильщики» пассажирка упала на пути

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Москве на станции метро «Павелецкая» мужчине стало плохо, он упал без сознания около эскалатора.

21 октября женщина, упавшая на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, скончалась. В московской полиции уточнили, что на момент приезда врачей она была жива. Позже выяснилось, что пострадавшая от полученных травм скончалась.