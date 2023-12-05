Хельсинки, 5 декабря, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Таможенная служба Финляндии проведёт расследование, касаемо поставок 3,5 тысячи дронов в Россию, говорится на сайте финской таможни.

«Таможня подозревает, что в России оказалось около 3,5 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну. Стоимость дронов составила более двух миллионов евро», — сказано в сообщении службы.

По данным ведомства, две финские компании экспортировали в Россию продукцию, находящуюся под санкциями Евросоюза. В расследуемых случаях продукция транспортировалась через Россию в другие страны. Среди товаров числятся электроника, беспилотники и оборудование, относящееся к военной технике, уточнили в таможне.

По информации службы, в обеих компаниях значится одно и то же ответственное лицо. По предварительной версии, одна фирма закупала санкционную продукцию, а другая выполняла роль экспедитора.

Как передавало ИА Регнум, ранее МИД Финляндии первым в Евросоюзе запустило онлайн-курс, в котором обучают, как правильно соблюдать антироссийские санкции. В министерстве подчеркнули, что ответственность за соблюдение санкций лежит на компаниях. При прохождении курса, который длится несколько часов, будут выдавать соответствующий сертификат.

Обучающая программа включает в себя базовые понятия санкций и их применения, принципы замораживания средств и запретов на экспорт и импорт, а также сведения, как выявлять случаи обхода санкций. В тренинг также включили разбор конкретных примеров.

Ухудшение отношений с Финляндией началось с присоединения Хельсинки к антироссийским санкциям в 2022 году и вступлением страны в НАТО в начале 2023 года. После этого президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс не создаст угрозы для РФ, но это решение вызовет и ответную реакцию.

Кроме того, в конце сентября власти Финляндии признали, что санкции нацелены и на простых россиян. Тогда министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что запрет на въезд российских автомобилей в Финляндию и страны Прибалтики касается «обычных граждан» РФ, и у Хельсинки якобы нет особого нет выбора.

Позже между странами разразился кризис на границе, когда власти Финляндии 18 ноября сроком на три месяца закрыли четыре пограничных пункта на границе с Россией. Они объяснили это увеличившимся притоком в Финляндию мигрантов со стороны России. Уточнялось, что все КПП на сухопутной границе будут закрыты до 13 декабря 2023 года включительно.

Решение о закрытии границы с Россией власти объяснили слишком большим количеством беженцев из стран Ближнего Востока. Эксперты же указали, что действия Финляндии скорее всего не связаны с беженцами и это политический шаг. Многие сочли позицию финской стороны очередным свидетельством русофобии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на решение властей Финляндии заявила, что Хельсинки сами себя отгородили от мира, закрыв КПП на границе с Россией. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал большой ошибкой решение Хельсинки разрывать связи с Москвой.