Москва, 6 декабря, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В Москве на международной выставке-форуме «Россия» открылся Международный форум гражданского участия. Главными событиями первого дня стали церемония награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ, объявление Года волонтёрского движения в СНГ и запуск Всероссийской акции «Ёлка желаний». Эти мероприятия приурочены ко Дню добровольца и продлятся до 8 декабря.

kremlin.ru Владимир Путин на церемонии награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Популярность добровольческой деятельности и социальных проектов в стране растёт благодаря национальному проекту «Образование», который реализуется по решению президента. И в этом году на премию поступило 39 тысяч заявок из 95 стран.

«Это огромная армия добровольцев, которая нашу страну называет страной добровольцев. И это соответствует действительности, потому что в нашей стране четверть населения — четверть наших граждан, 25 процентов граждан страны — объединяются в организации, а их свыше ста тысяч, которые работают как добровольцы и волонтёры. Это не случайно: всё-таки в традициях, культуре народов Российской Федерации чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует, на протяжении всей истории существования нашей страны, передаётся из поколения в поколение», — отметил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин на церемонии награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Лучшим волонтёром 2023 года стала Наталья Аминева из Воронежа. Приз за личный вклад в развитие добровольческого движения ей вручил глава государства. Аминева поблагодарила президента за поддержку возрождения юннатского движения.

«Самым главным достижением нашей работы экоотряда «Юннаты из «Ростка» я считаю организацию в нашем центре пункта по сбору вещей и раздельному сбору отходов. Так, мы собираем крышечки для проекта «Выжить без мамы» — это проект победителя прошлого года Артёма Азарова, победителя премии #МыВместе. Так что у нас такие коллаборации происходят между различными проектами. Это очень отрадно», — подчеркнула лучший волонтёр года.

В честь Года педагога и наставника организаторы премии учредили спецноминацию «Наставничество года», которая теперь станет постоянной. Её победителями стали организатор Всероссийского образовательного форума Арина Бессонова (Свердловская область), основатель и руководитель инклюзивного добровольческого отряда «Свет» Ольга Туснина (Пермский край), а также тренер и наставник в области патриотического воспитания Руслан Захаров (Владимирская область).

Определены и лидеры двух спецноминаций национального трека. Лауреатом «Возможностей без границ» стал автор проекта школы диджеинга, хедлайнер инклюзивных фестивалей живой и электронной музыки «КвартаФест» Никита Спирин из Пензенской области, которого называют «диджеем на коляске». Лауреатом спецноминации «Партнёрство года» стала госкорпорация «Росатом».

В номинации «Страна возможностей» в категории «Волонтёры» первое место занял проект «Хочу и учу: педагоги-волонтёры в помощь сиротам и детям из бедных семей» (Ульяновская область). Соосновательница движения «Педагоги-волонтёры» Елена Сорокина и неравнодушные учителя дают бесплатные уроки детям, которые стремятся поступить в университет.

В номинации «МЫВМЕСТЕ — Россия» в категории «Волонтёры» лидером стал проект «Содействие — помощь беженцам пожилого возраста» из Белгородской области. Его создатель Юлия Немчинова вместе с командой оказывает помощь вынужденным переселенцам. В категории «НКО» первое место занял проект «Золотые руки Ангела», волонтёры которого помогают бойцам СВО.

Победу в категории «Волонтёры» в номинации «Помощь людям» одержал созданный Леонидом Медовиковым проект «Безлимитные», который вовлекает людей с инвалидностью в добровольческую деятельность и оказывает помощь нуждающимся и бездомным. В категории «НКО» первое место занял благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» с проектом «Редкие женщины», помогающий семьям детей с тяжелыми заболеваниями.

Номинация «Первый поступок», партнёром которой выступает «Движение Первых», предназначена для волонтёров от 14 до 17 лет. Первое место в ней занял проект «Обучающий, развивающий центр «Учусь, играя», который представил Реналь Хабиров из Башкирии. Волонтёры проекта организуют бесплатные спортивные и творческие занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В категории «Крупный бизнес» в номинации «Лидер социальных изменений» первое место заняла Программа социальных инвестиций «Родные города» (компания «Газпром Нефть»), которая развивает городские и общественные пространства в самых отдаленных регионах. Здесь же, в категории «НКО», победу одержал московский проект «Служба социального сопровождения семей «Семейные приёмные ВОРДИ» — это служба, работающая по принципу одного окна в 30 регионах, оказывает поддержку семьям с особенными детьми и инвалидам.

Лидером номинации «Медиапроект» стал проект «Место, где хранятся подвиги — Подвиг.рф» организации «Интернет без угроз». Его команда создаёт уникальный контент о волонтёрах, спасателях, меценатах, спортсменах и других вдохновляющих людях.

Отметили в ходе церемонии и победителей международного трека премии. В номинации «Экология и устойчивое развитие» объявили сразу двух победителей. Ими стали проект из Нигерии «Свет для мира», который помогает обеспечивать электроэнергией обитателей лагерей беженцев и пострадавших от конфликтов, а также проект из Казахстана «Жасыл Ел», привлекающий молодёжь к экологическим акциям.

Лауреатом спецноминации международного трека премии «Доброе дело года» стала турецкая ассоциация Ahbap, которая внесла особый вклад в организацию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции в начале 2023 года.

kremlin.ru

В первый день работы форума президент Владимир Путин также принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Главе государства достались открытки с желаниями троих детей. Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей, Никита Мирошниченко из Костромы загадал посетить Эрмитаж, а Кристина Син из Южно-Сахалинска хочет побывать на Байкале.

Как сообщало ИА Регнум, Международная премия #МЫВМЕСТЕ — это гранты, поддержка и национальное признание проектов, направленных на помощь людям. Волонтёрство в нашей стране развивается и благодаря нацпроекту «Образование» — по нему действует единая информационная система добровольчества, проводятся конкурсы и образовательные программы.