Краснодар, 5 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Покончивший с собой в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в селе Новоукраинское в Краснодарском крае 56-летний гражданин США Гарри Митчел приехал в Россию с туристическими целями. На суде американец вёл себя странно и охотно признавал свою вину в нарушении закона РФ. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Американца Гарри Митчела нашли мёртвым 3 декабря в туалете ЦВСИГ. По данным ИА Регнум, он был задержан за нарушение правил въезда и пребывания на территории РФ и помещён в ЦВСИГ решением Центрального районного суда Сочи. С середины ноября он дожидался там выдворения за пределы РФ.

Причины поступка иностранца сейчас выясняют правоохранители. Источник в суде рассказал, что на заседании американец вёл себя немного странно, он совершенно не знал русский язык, поэтому ему потребовался переводчик. Так Митчел в зале суда рассказал, зачем приехал в Россию.

«Гражданин США отвечал на вопросы с помощью приглашённого переводчика, по-русски он не говорил. Он сказал, что приехал в Россию отдохнуть по туристической путёвке. Это насторожило судью и показалось ей странным. Стоит отметить, что он был несколько заторможен, но на вопросы нехотя отвечал и признал свою вину и во всем согласился с предъявленными обвинениями», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что Гарри Митчела суд так же оштрафовал на 3000 рублей по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Сейчас правоохранители разбираются, как мужчина пронёс орудие самоубийства в центр для иностранных граждан.