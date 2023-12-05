Лион, Франция, 5 декабря, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Лион» не сможет провести на своём стадионе возможный стыковой матч в чемпионате страны из-за концерта американской певицы Тейлор Свифт. Об этом 5 декабря сообщило издание Le Progrès.

Отмечается, что если «Лион» займёт 16-е место в чемпионате Франции, то ему придётся сыграть в стыковых матчах за право остаться в Лиге 1. Такая игра может состояться 2 июня 2024 года.

Однако на этот день на стадионе запланировано концерт Свифт, на которое уже раскупили все билеты. Причём отменить выступление не получится из-за финансовых соображений.

В настоящее время «Лион» занимает последнее, 18‑е место в турнирной таблице. Команда набрала семь очков после 13 туров.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Тейлор Свифтобъявила о переносе концерта в бразильском городе Рио-де-Жанейро из-за экстремальной жары, которая стала причиной смерти одной из фанаток артистки. Отмечается, что певице сообщили о смерти фанатки перед выступлением. Она заявила, что информации о трагедии у неё мало, но выразила соболезнования родным и близким погибшей.