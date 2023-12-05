Москва, 5 декабря, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления с изменениями в условия выдачи льготной ипотеки, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Так, министерство предложило снизить максимальный размер льготной ипотеки для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 6 млн рублей.

Кроме того, Минфин предложил повысить размер минимального первоначального взноса льготной ипотеки с 20% до 30%.

Также ведомство считает необходимым сделать так, чтобы один клиент могу брать только один льготный кредит и только по одной льготной программе.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 20 сентября увеличили минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой ― с 15% до 20%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 29 сентября заявила, что Центральный банк России видит признаки «перегрева» на рынке ипотеки. Она добавила, что ипотека растёт высокими темпами (30% за 12 месяцев), что вызывает обеспокоенность в плане влияния на рынок жилья.

Согласно данным ДОМ.РФ, общий лимит выдач льготной ипотеки на новостройки под 8% составлял 5 трлн рублей, а семейной ипотеки под 6% — 3,4 трлн.