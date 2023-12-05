Иркутск, 5 декабря, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве 15-летнего школьника в Иркутске, а также ещё пятерых фигурантов этого дела, сообщила 5 декабря пресс-служба прокуратуры Иркутской области в своём Telegram-канале.

«Октябрьский районный суд Иркутска с учётом позиции прокурора заключил обвиняемого в убийстве под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.

С учётом позиции прокуратуры под стражу также отправились и остальных участники группы. Всего по делу проходят шесть человек. Они обвиняются по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц). Обвинение в убийстве и хулиганстве предъявлено 15-летнему подростку, остальные проходят по статье о хулиганстве.

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Как передавало ИА Регнум, 3 декабря подростки зарезали сверстника в Иркутске. По версии следствия, на остановке на Байкальской улице произошёл конфликт, в результате которого 15-летний мальчик получил ранения. Ему вызвали скорую помощь, но спасти жизнь не удалось. Спустя сутки, двух подростков, которые могли иметь отношение к произошедшему, задержали в Качугском районе.