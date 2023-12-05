Москва, 5 декабря, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Добровольческие отряды Вооружённых сил России перерезали основной путь снабжения подразделений ВСУ на артёмовско-соледарском направлении, рассказал 5 декабря помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.

Алексей Майшев/РИА Новости

Четыре штурмовые группы работают на трассе в районе посёлка Артёмовский, это последняя дорога, по которой шло снабжение группировки ВСУ из Краматорска через Часов Яр, заявил Селиванов в комментарии «РИА Новости».

«Те украинские войска, которые были в Артёмовском и на северо-западе Бахмута (Артёмовска. — Прим. ред.), оказались под огневым контролем», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 5 декабря в Минобороны России заявили, что бойцы подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в районе Артёмовска. Расчёт FPV-дрона поразил двух военнослужащих ВСУ в укрытии, вторым дроном была поражена группа пехоты противника, состоявшая из трех человек.

4 декабря Министерство обороны России опубликовало кадры работы штурмовых групп подразделений воздушно-десантных войск Южной группировки ВС РФ в посёлке Артёмовское. Подразделения ВДВ при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населённый пункт Артёмовское, отметили в ведомстве.