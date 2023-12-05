Москва, 5 декабря, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Политика Запада по установление потолка цен на российскую нефть провалилась, заявил 5 декабря ТАСС замглавы МИД России Александр Панкин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Об этом же много пишут и говорят: продаём нефть, продаём, невзирая ни на что, по более высоким ценам. Значит, подобная политика Запада провалилась, хотя будут зажимать», — сказал дипломат.

Издание Politico также констатировало: усилия Запада по ограничению доходов России от продажи нефти провалились. В опубликованном 5 декабря материале отмечается, что в настоящее время российская нефть стабильно продаётся дороже 60 долларов. Около 48% российских нефтяных грузов перевозятся на танкерах, которые принадлежат или застрахованы в странах G7 и ЕС.

Как передавало ИА Регнум, страны G7, Евросоюза и Австралия с 5 декабря 2022 года установили потолок цен на уровне $60 за баррель на нефть из РФ, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.

В мае Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен в отношении российской нефти, вход в европейские порты и шлюзы. Европейские чиновники сослались на «резкое увеличение числа обманных действий и связанных с ними экологических рисков».

Агентство Bloomberg, ссылаясь на данные финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщило 26 сентября, что западные танкеры, несмотря на санкции, перевозят большую часть российских экспортных партий нефти и топлива. По данным журналистов, российскую нефть вывозит и так называемый теневой флот танкеров, зарегистрированных вне юрисдикций государств, которые ввели санкции. Согласно данным центра, такие суда, как правило, перевозят нефть на более короткие расстояния.

Издание Financial Times со ссылкой на помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта сообщило, что Вашингтон намерен к 2030 году вдвое сократить доходы России от экспорта энергетических ресурсов, в том числе нефти и газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что в администрации главы российского государства пока не видели подобных заявлений, но не сомневаются в намерениях Вашингтона сохранить давление на российскую экономику.