Киев, 5 декабря, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) призвала поддержать запрет для российских и белорусских спортсменов на участие в международных турнирах.

Валерий Шарифулин/ТАСС Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих

«Спортсмен по своей сути — сильный и непоколебимый человек. Но уже больше года украинские спортсмены выходят на старты со скорбью. У каждого из них разбито сердце, которое болит за Украину. Призываю каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях», — сказала спортсменка в видеоролике, размещённом в соцсети.

В августе после победы на чемпионате мира в Будапеште Магучих выкрикнула лозунг украинских нацистов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми 19 октября заявил, что подходы Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией. Российский лидер констатировал, что некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого распространяется Олимпийская хартия.

Кроме того, он заявил, что международный спорт вырождается, потому что очень коммерциализирован. Путин напомнил, что спортивные организации создавались не с политическими целями, а для того, чтобы объединять людей.

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Такое решение в комитете объяснили тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.