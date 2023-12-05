Москва, 5 декабря, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Соединённые Штаты неизбежно потеряют свою былую гегемонию ввиду серьёзных экономических факторов, считает сенатор Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что цена на золото достигла самого высокого уровня за всю историю, это плохо прежде всего для доллара.

«Накопление американского госдолга, достигшего уже $33,5 трлн, неограниченная работа печатного станка ФРС подрывают доверие к американской валюте», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, отметил сенатор, введённые против России санкции и арест долларовых резервов страны также усугубляют положение Штатов.

Как сообщало ИА Регнум, стоимость золота 4 декабря достигла рекордной отметки в более чем 2100 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,09%, до 25,317 доллара за унцию.

В октябре госдолг США увеличился до $33,442 трлн. Это стало новым историческим рекордом для Соединённых Штатов. Большую часть этой разницы составили расходы на запросы американских государственных ведомств — $266 млрд.