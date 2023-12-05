Москва, 5 декабря, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Актёру Михаилу Мамаеву, вернувшемуся недавно из зоны проведения спецоперации, не разрешили спеть «Катюшу» в программе Андрея Малахова, посчитав песню «пафосной». Об этом артист рассказал у себя в Telegram-канале и выложил видео, в котором он вместе с бойцами исполнил «Катюшу».

Telegram-канал Михаила Мамаева

«Продолжая разговор о нашем нынешнем телевидении и о культуре в эпоху глобального противостояния в целом. Да, мы, творческие люди, воспитанные в духе реального, а не товарно-денежного патриотизма, постоянно сталкиваемся сейчас с саботажем со стороны «патриотов»-лавочников — термин мой и все претензии на его счёт ко мне. Это они ещё недавно высмеивали и дискредитировали само это слово, а теперь прикрываются им, мол, мы тоже за Россию, при этом делают всё, чтобы их антироссийская идеология победила. Но слава богу, поддержка подавляющего большинства на нашей стороне, а значит, победа за нами», — написал Мамаев.

Актёр позже уточнил, что руководство программы Малахова не разрешило ему спеть «Катюшу» в студии, несмотря на то что он предложил всем участникам телепередачи исполнить патриотическую песню.

После этого актёр опубликовал другое видео, в котором российские военные исполняют свои любимые песни.

«Короче, закрыл я для себя программу «Привет, Андрей!». И открыл новую — «Привет, Михаил!». И на моей личной программе «Привет, Михаил!» люди поют те песни, которые их реально поддерживают на данный момент, а не существуют в некоем ностальгическом пространстве вне реальности», — добавил Мамаев.

По его словам, бойцам на СВО виднее, какие песни петь, так как они в этом время идут на смерть и не считают зазорным или пафосным исполнить гимн России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Мамаева не пустили в эфир «России» из-за бейсболки с флагом России. Тогда инцидент также произошёл на записи программы «Привет, Андрей!». Как рассказал Мамаев, он приехал с фронта специально для программы, чтобы в числе гардемаринов поздравить зрителей с будущим сочельником. На нём тогда была форма, которая подразумевает бейсболку с флагом России. Тогда редактор и режиссёр программы сослались на требование оператора. Мамаев отказался исполнить требование, допустив, что операторы просто не справляются с работой.

Михаил Мамаев, известный по роли Никиты Оленева в кинокартинах про героических гардемаринов, с конца 2022 года находится в зоне СВО. Туда он поехал добровольцем. Решение участвовать в спецоперации актёр объяснил тем, что он так воспитан. Он заявил, что в сложные для Родины времена это даже не обязанность, а честь — послужить своему Отечеству.