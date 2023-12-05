Киев, 5 декабря, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Состояние здоровья жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианны Будановой и ряда офицеров после отравления оценивается как удовлетворительное, заявил представитель ГУР Андрей Юсов, слова которого 5 декабря приводит украинское издание «Обозреватель».

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«Состояние здоровья офицеров ГУР минобороны Украины и жены начальника разведки Кирилла Буданова Марианны сейчас удовлетворительное. После отравления тяжёлыми металлами они прошли курсы лечения и находятся под постоянным наблюдением медиков», — рассказал он, отметив, что медицинский надзор и регулярные обследования будут продолжены.

Юсов добавил, что сейчас представители подразделения безопасности ГУР проводят внутреннее расследование.

Как передавало ИА Регнум, об отравлении Марианны Будановой стало известно в конце ноября. Помимо жены главы ГУР, отравились якобы ещё несколько сотрудников управления, но не сам глава ведомства. По данным издания «Бабель», в крови Будановой нашли следы тяжёлых металлов. При этом отмечалось, что обнаруженные вещества не используются в быту и военном деле. Высказывалось предположение, что женщину отравили через еду. По словам журналистов, у неё симптомы проявились быстрее и были более явными из-за небольшого веса, в то время как другие пострадавшие — «крупные мужчины».

Экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в свою очередь заявил, что Буданову отравили мышьяком и ртутью.

Юсов сразу после инцидента сообщил о «причастности» к произошедшему России. При этом он отметил, что это «не главная» гипотеза. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 ноября назвал привычными прозвучавшие со стороны Киева обвинения в адрес Москвы.