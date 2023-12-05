Париж, 5 декабря, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины начали использовать танки Leopard для удержания линии обороны, тогда как Киев выпрашивал их у Запада для провалившегося впоследствии контрнаступления, передает AFP со ссылкой на украинских военных.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что Киев в течение нескольких месяцев лоббировал получение современных танков Leopard от Германии и западных союзников, чтобы «дать отпор российским войскам».

«Но поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развёрнуты для удержания линии фронта», — передаёт агентство.

По словам заместителя роты 21-й механизированной бригады ВСУ, танк Strv 122 (шведская версия Leopard) сейчас используется для поражения пехотных групп или складов боеприпасов.

«Другими словами, его используют не так, как во время контрнаступления», — добавил он.

Агентство отмечает, что танки Leopard расположены вдоль линии фронта и действуют скорее как артиллерия дальнего действия.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября в Министерстве обороны России подтвердили, что военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа в ходе боя на купянском направлении уничтожили первый танк Leopard 1A5. В ведомстве отметили, что российским военным, поразившим боевую машину противника, вручили ордена Мужества и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также медали «За отвагу» и «За храбрость».

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что боевой потенциал украинской армии заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными. Российские войска наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. Тотальная мобилизация на Украине и поставки западного вооружения не изменили и не изменят ситуацию, а становятся показателем отчаяния и лишь увеличивают потери украинских сил, констатировал глава оборонного ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска не смогли добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, как этого им не удалось сделать на запорожском и других направлениях в зоне спецоперации.