Каракас, 5 декабря, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Правительство Венесуэлы примет законы для придания соответствующего статуса спорной с Гайаной земле Эссекибо, следуя результатам референдума, на котором венесуэльцы поддержали включение региона в состав республики. Об этом депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Иления Роса Медина Карраско рассказала 5 декабря «РИА Новости».

Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Она заявила, что вопрос референдума о присоединении Эссекибо получит своё развитие, регион должен стать неотъемлемой частью территории и официально получить комплексный план развития.

«Это будет закон, который чётко определит Гайану-Эссекибо как часть территории и придаст ей статус. Будет правовое регулирование, особый статус, федеральная территория», — сказала Карраско.

Депутат добавила, что эссекибанцам, которые родились на территории Венесуэлы, являются венесуэльцами и считают себя ими, не хватает только удостоверения личности. Это представители коренных народов Латинской Америки, не признающие границ, у них никогда не было сомнений в том, что они венесуэльцы, отметила парламентарий.

Карраско в парламенте Венесуэлы является заместителем руководителя комиссии по внешней политике и входит в специальную комиссию по восстановлению прав Эссекибо.

Как сообщало ИА Регнум, в Венесуэле 3 декабря прошёл референдум в защиту притязаний Каракаса на территорию Эссекибо, которую Боливарианская республика оспаривает у соседней Гайаны. Согласно опубликованным данным, в голосовании приняли участие более половины избирателей, более 10,43 млн человек. Все пять вопросов, касающиеся позиции Венесуэлы в территориальном споре, получили более 95% одобрения.

Спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной за территорию в бассейне реки Эссекибо продолжается с XIX века. Венесуэльское правительство активизировало свои действия для возвращения региона в состав страны после того, как власти Гайаны начали передавать участки спорного шельфа, богатые ископаемыми, нефтяным компаниям для разработки.

В сентябре 2023 года глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что США рассматривают возможность размещения военной базы в регионе Эссекибо.