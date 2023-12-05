Москва, 5 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Жителей России и Украины можно примирить по примеру Германии и Франции. Такое мнение высказал основатель партии «Яблока» Григорий Явлинский.

Он призвал взять в качестве примера страны Европы, поскольку у них получилось доказать, что можно достичь мира.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? А сегодня всем абсолютно всё равно, кому эти территории принадлежат», — заявил политик.

По его словам, Евросоюз — это та перспектива, которая, как мир доказал, существует.

«Ни у кого это не получилось — ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», — приводит РБК слова Явлинского.

Как передавало ИА Регнум, издание Daily Express сообщило, что британские дипломаты готовятся заставить Киев пойти на переговоры с Россией для завершения конфликта. В материале также говорится о том, что контрнаступление ВСУ не привело к успеху и это ставит под сомнение способность Украины победить в конфликте.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин похвалил Киев, который начал задумываться о переговорах, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Путин добавил, что если украинская сторона хочет реальных переговоров, то ей нужно делать это не какими-то театральными жестами, а в первую очередь — отменить декрет, который запрещает вести переговоры.

Как подчеркнул Путин, мысли о том, что нужно решать вопросы путём мирных переговоров, — это движение в верном направлении. Он напомнил, что эти мысли высказывал, в частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.