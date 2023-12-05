Москва, 5 декабря, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» стала первым ретейлером, который присоединился к проекту «Сделано в Москве». Программа направлена на поддержание локальных брендов и охватит более 250 супермаркетов сети в российской столице.

«Перекресток» «Перекрёсток» стал официальным партнёром «Сделано в Москве»

Проект «Сделано в Москве» даст возможность московским производителям продвигать свой бизнес. С помощью партнёров проекта производители смогут привлечь внимание потребителей к своей продукции. В свою очередь, это поможет повысить продажи и узнаваемость локальных брендов.

«Перекресток» «Перекрёсток» стал официальным партнёром «Сделано в Москве»

В рамках сотрудничества в супермаркетах «Перекрёсток» появятся брендированные полки с товарами от 100 локальных производителей. Кроме того, на сайте и в мобильном приложении торговой сети запустят информационную кампанию по продвижению московских производителей.

«Перекресток» «Перекрёсток» стал официальным партнёром «Сделано в Москве»

Кампания пройдет в онлайн− и офлайн-режиме. В супермаркетах разместят аудио− и видеорекламу, информационные материалы о проекте в торговом зале и материалы на продуктовых полках. В мобильном приложении «Перекрёсток» и на сайте компании будет создана брендированная секция товаров «Сделано в Москве». На онлайн-ресурсах «Перекрестка» также разместят медийную рекламу и баннеры в тематических разделах. Так, офлайн− и онлайн-инструменты продвижения будут работать на продвижение товаров московских производителей.