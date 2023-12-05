Лондон, 5 декабря, 2023, 12:20 — ИА Регнум. На чемпионате Европы по футболу 2024 года будут использовать мяч с встроенным микрочипом, который поможет арбитрам фиксировать игру рукой, пишет британская газета The Times.

В материале говорится, что снаряд с микрочипом вместе с технологией отслеживания конечностей сможет в режиме реального времени создавать трёхмерное изображение тела футболиста. Технология позволит арбитрам определить, куда именно попал мяч.

На чемпионате мира по футболу в 2022 году уже использовали полуавтоматическую систему для определения положения «вне игры». В ФИФА уточняли, что в новой технологии используются 12 специальных камер, которые установлены под крышей стадиона. Система отслеживает мяч, а также учитывает 29 точек тела каждого футболиста.

Как передавало ИА Регнум, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гельзенкирхене, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дортмунде, Кельне, Лейпциге, Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте. 2 декабря стали известны результаты жеребьёвки группового этапа.

Это будет 17-й чемпионат Европы по футболу. Его проводят раз в четыре года среди сборных Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). О проведении турнира в Германии объявили в сентябре 2018 года.

УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) в марте 2022 года отстранили российскую сборную от участия в соревнованиях. 2 декабря УЕФА сообщил, что не включил сборную РФ в жеребьёвку Лиги наций сезона 2024/25.