Петропавловск-Камчатский, 5 декабря, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил госпиталь, в котором камчатские военнослужащие проходят лечение. Губернатор пожелал им скорейшего выздоровления и обсудил необходимость оказания помощи со стороны правительства Камчатского края.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Мы находимся в постоянном взаимодействии со всеми подразделениями, в которых находятся наши военнослужащие. При этом хочется из первых уст услышать рекомендации, в чём необходимы наша помощь и содействие ребятам, находящимся на передовой, и вам в период лечения. Наша задача — вас поддерживать», — сказал Владимир Солодов.

Камчатские военнослужащие рассказали о своей службе и о том, какая помощь им нужна от краевой власти. Участники специальной военной операции подчеркнули, что им предоставляют хорошее питание, они обеспечены обмундированием. Отдельно они поблагодарили жителей Камчатки за гуманитарную помощь.

Глава региона сообщил, что окажет необходимую помощь в решении вопросов военнослужащих. Он также напомнил, что по всем вопросам военнослужащие могут обращаться в фонд «Защитники Отечества», где им будет оказана вся необходимая квалификационная помощь.

«Настрой у наших военнослужащих, несмотря на ранения, позитивный. Есть свои проблемы, и мы договорились, что будем их решать», — отметил Владимир Солодов.

На встрече также присутствовал министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков, который также побеседовал с бойцами, обсудив с ними вопросы оказания медицинской помощи в дальнейшем.