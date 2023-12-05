Москва, 5 декабря, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом 5 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путину там понравилось, он интересовался теми павильонами, которые посмотрел. Конечно, физически невозможно посмотреть всё, но то, что посмотрел — очень интересно, богатая экспозиция, вызывает живой интерес», — сказал Песков.

Он добавил, что сейчас есть идея, что такое мероприятие нужно делать на постоянной основе.

Представитель Кремля согласился с тем, что регионы тратят большие деньги, чтобы обустроить свои экспозиции на выставке и показать свои достижения. При этом он отметил, что это того стоит, что подтверждает интерес зрителей.

Как передавало ИА Регнум, Путин 4 декабря впервые посетил выставку «Россия», которая работает на ВДНХ с 4 ноября. Глава государства побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения Первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Российский лидер прогулялся по залу «Патриотизм», осмотрел интерактивные голографические экспонаты, посвящённые выдающимся деятелям науки и культуры, а также осмотрел «Аллею славы» спортсменов.

Кроме того, Путин посетил павильон Минпромторга «Сделано НАМИ», где представлены инсталляции, которые рассказывают о современных достижениях промышленности в регионах. Помимо этого российский лидер осмотрел выставочный павильон «Атом», посвящённый истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.