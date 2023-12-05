Песков подтвердил информацию о проведении переговоров РФ и Ирана 7 декабря
Москва, 5 декабря, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится в Москве 7 декабря с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Александр Демьянчук / POOL / РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
«Я могу это подтвердить. Состоятся российско-иранские переговоры 7 декабря», — заявил он.
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