Москва, 7 декабря, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Десять российских регионов, показавшие лучшие результаты в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению президента, получили символические награды — золотые катки и дипломы. Среди лидеров — Архангельская, Курганская, Саратовская, Белгородская, Ленинградская и Тамбовская области, а также Карелия, Чечня, Кабардино-Балкария и Севастополь.

Отремонтированная дорога в Грозном (Чеченская Республика)

Всего до конца 2023 года по нацпроекту обновят более 6,7 тысячи дорожных объектов протяженностью свыше 22 тысяч километров.

Например, в награждённом символическим золотым дорожным катком Севастополе раньше срока отремонтировали 215 дорог протяженностью 92,3 километра и пять мостов. В том числе дорожники реконструировали дорогу на улице Даши Севастопольской, названной в честь одной из первых русских сестёр милосердия, героини Крымской войны.

«Программа ремонта формируется в том числе с учётом мнения жителей. Мы получали обращения от граждан о включении улицы в перечень ремонтных работ. На сегодняшний день дорога приведена к нормативному состоянию и введена в эксплуатацию», — сообщил заместитель директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев.

ГБУ «Севастопольский Автодор» В Севастополе в селе Гончарном отремонтировали почти 4 км дорог

Также в Севастополе отремонтировали дорогу на улице Романова в Нахимовском районе города. Она ведёт к городской больнице № 4, рядом расположена общеобразовательная школа № 40. Улица Романова образовалась в 1954 году и была названа Больничной, однако в 1969 году была переименовала в улицу Романова — в память о Герое Советского Союза, рядовом 24-й стрелковой дивизии Якове Александровиче Романове, погибшем при освобождении Севастополя.

Кроме того, дорожное движение в городе стало безопаснее: за 2023 год там нанесли 1,5 тысячи километров дорожной разметки, заменили более 1,7 тысячи знаков, установили 26 светофоров, 2,5 километра металлических барьерных ограждений.

В Кабардино-Балкарии специалисты уделили большое внимание развитию улично-дорожной сети в Нальчике. Здесь обновили 10 автодорог общей протяженностью более 15 км.

Так, в городе отремонтировали важные магистральные улицы: Осетинскую, ведущую к железнодорожному вокзалу, Шогенова, где находится больничный городок, и Нахушева — подъезд к первой городской поликлинике. Работы велись комплексно: дорожники обновили не только асфальтобетонное покрытие, но и обустроили тротуары с зелеными зонами. Вдоль дорог установили современное освещение по программе «Чистое небо», оборудовали парковочные места. Для обеспечения безопасности на объектах организованы современные пешеходные переходы, установлены новые остановки, светофоры, знаки и ограждения.

«С каждый годом мы не можем нарадоваться тому, как преображается Нальчик, — сообщает местная жительница Асият Карданова, — мы выражаем огромную благодарность каждому, кто причастен к тому, чтобы наш любимый город становился красивее, комфортнее и безопаснее!»

В Чеченской республике в 2023 году завершили ремонт 18 улиц Грозного — многие из них ведут к социально значимым объектам. Они вошли в программу реконструкции по обращениям граждан в мэрию города и в официальное сообщество нацпроекта в соцсети «ВКонтакте» «Дороги Чеченской Республики».

«Надо отметить, что в республике прислушиваются к мнению граждан и общественников», — говорит модератор тематической площадки «Безопасные качественные дороги» Народного фронта в Чеченской Республике Магомед Хаджимурадов.

В 12 районах Удмуртии в нынешнем году отремонтировали 48 участков улично-дорожной сети сел, деревень и райцентров.

«Нацпроект рассчитан до 2030 года. Это значит, что ежегодно республика будет получать гарантированное финансирование из федерального и регионального бюджетов на дорожные работы в районах. За это время очень много дорог можно привести к нормативу, получить десятки километров нового дорожного полотна. Мы ежегодно ездим по сёлам и деревням, видим результат этой работы — жизнь там действительно меняется к лучшему. В районах люди умеют ценить работу дорожников и искренне быть благодарными», — заключила член Общественного совета при миндортрансе Удмуртии Анастасия Карманова.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать российские трассы более комфортными и безопасными. Так, по всей стране строят и ремонтируют федеральные трассы, региональные дороги, искусственные сооружения: мосты, развязки, путепроводы, эстакады и т.д. В регионах обновляется общественный транспорт: поступают новые автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы.