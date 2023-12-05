Мадрид, 5 декабря, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Сложившаяся на фронте тупиковая ситуация обострила борьбу внутри Украины за место главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет испанская газета Mundo.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Отмечается, что конфликт продолжается «на фоне паралича на фронте, но с началом боевых действий в тылу».

«Столкнувшись с перспективой отмены президентских выборов, назначенных на март 2024 года, несколько кандидатов на смену Зеленскому начинают предпринимать шаги, чтобы заставить его созвать их, несмотря на войну», — пишет газета.

Как отмечает Mundo, до лета 2023 года между властями и оппозицией на Украине существовал консенсус о том, что не надо проводить выборы, однако «тупиковая ситуация» в конфликте «меняет точку зрения некоторых возможных кандидатов».

Так, издание считает одним из ключевых игроков в борьбе за место президента экс-советника офиса главы киевского режима Алексея Арестовича (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Другим кандидатом испанская газета называет мэра Киева Виталия Кличко, ранее заявившего изданию, что не под запись готов сказать о Зеленском всё, что о нём думает.

Также в списке претендентов значится главком ВСУ Валерий Залужный, про чей конфликт с Зеленским пишут СМИ.

Как передавало ИА Регнум, журнал The Economist, ссылаясь на опрос, проведённый в ноябре, сообщил, что уровень доверия Зеленскому среди населения Украины в два раза ниже, чем Залужному. Согласно результатам, доверие к Зеленскому упало до 32%, в то время как Залужному доверяют 70% респондентов.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине сейчас происходит жёсткий раздел на приверженцев главы киевского режима и главкома ВСУ.

В ноябре бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер высказал мнение о том, что украинские военные могут завершить конфликт, выступив против Владимира Зеленского. Он добавил, что фактически ВСУ уже потерпели стратегическое поражение и не смогут перехватить инициативу, им остаётся лишь держать оборону, оставаясь в проигрышном положении.