Тель-Авив, Израиль, 5 декабря, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении операции против движения ХАМАС в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Ahmed Zakot / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Войска ЦАХАЛ действовали в опорных пунктах ХАМАС в Джабалии. ЦАХАЛ вместе с силами израильского управления по безопасности (ISA) провели рейд на командно-контрольный центр ХАМАС», — сказано в сообщении израильских военных.

По данным ведомства, в ходе этой операции ЦАХАЛ взяла под контроль ключевые военные посты, с которых совершались нападения на израильские войска.

Уточняется, что израильским военным удалось уничтожить инфраструктуру группировки ХАМАС в ходе операции.

Ранее совет по американо-исламским отношениям (CAIR) осудил атаку Израиля на лагерь Джабалия. Представили CAIR отметили, что результатом атаки стала гибель более 100 мужчин, женщин и детей.

До этого, 2 декабря, палестинское агентство Safa проинформировало об атаке израильских войск на Джабалию. Удару Израиля подвергся один из домов в этом лагере.

Как передавало ИА Регнум, перед этим представители ЦАХАЛ заявляли об увеличении интенсивности военных действий в секторе Газа. В частности, уточнялось, что израильские военные начали проводить операции в районах Зайтуна и Джабалии в городе Газе для нанесения ударов по боевикам движения ХАМАС и инфраструктуре организации.