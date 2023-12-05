Москва, 5 декабря, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Последним местом нахождения предпринимателя и экс-депутата красноярского заксобрания Романа Гольдмана, объявленного в розыск по делу о мошенничестве, является Стамбул. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале полиции региона.

«Нами достоверно установлено, что Гольдман не находится на территории Российской Федерации. 30 октября он вылетел из Красноярска в Москву, далее в Минск, после чего в Стамбул, Мальдивы и снова вернулся в Стамбул. Семья покинула страну ещё раньше», — заявил Речицкий.

Он добавил, что по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности «Голдман Групп» будет подготовлено постановление о привлечении Гольдмана в качестве обвиняемого, направлено ходатайство в суд о заключении его под стражу и объявлении в международный розыск.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в полицию обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего бывшему депутату Законодательного собрания Красноярского края Роману Гольдману. По предварительным данным, сумма нанесённого ущерба составила более одного 1 млрд рублей. В отношении Гольдмана было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

По итогам 2020 года Роман Гольдман («Единая Россия»)вошёл в топ-3 богатейших депутатов краевого Заксобрания Красноярского края. Список принадлежащих ему земельных участков занимал три страницы. Также ему принадлежали автомобили Mercedes-Benz S500, Ford Ranger, Toyota Hilux и снегоболотоход.