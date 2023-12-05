Киев, 5 декабря, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Украинские бойцы жалуются на ужасное состояние армии, нехватку техники и отсутствие должной подготовки. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 декабря изданием Business Insider.

Иван Шилов ИА Регнум

Один из бойцов, имя которого не раскрывается, рассказал о серьёзном дефиците техники и подкреплений на позициях в Херсонской области, которые подвергаются «беспощадным атакам» российских войск. Там, где нужны несколько бригад, есть лишь отдельные роты, посетовал он.

Украинец рассказал также, что в зоне боевых действий много молодых людей. Но это зелёные бойцы, не прошедшие подготовку. Некоторые провели всего три недели на полигонах и за это время сделали лишь несколько выстрелов.

«Вы будете смеяться над этим, но некоторые из наших морских пехотинцев даже не умеют плавать», — сказал боец ВСУ.

По его словам, людей стало сложно заманить на фронт денежными выплатами, в армию попадают только те, кто не успел скрыться от призыва.

Как сообщало ИА Регнум, ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал в интервью, что ситуация для Украины тупиковая и, «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет».

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с шефом Пентагона Ллойдом Остином заявил, что к полному провалу контрнаступления украинской армии привело отсутствие поддержки с воздуха. По его словам, российские вертолёты, дроны и артиллерия при каждой попытке продвижения уничтожают украинскую бронетехнику.

Российские военные рассказали о недавнем инциденте, когда украинские артиллеристы уничтожили своих же бойцов, пожелавших сдаться в плен. Они открыли огонь по группе из 25 человек. По словам пленных, в ВСУ за неподчинение жестоко карают и могут даже убить. Например, в одном из спецподразделений есть подвал для провинившихся, откуда мало кто возвращается живым.