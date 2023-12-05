Москва, 5 декабря, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Максимальное количество сил Комплекса городского хозяйства Москвы задействовано в очистке многоквартирных домов после снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он попросил москвичей следовать рекомендациям сотрудников коммунальных служб.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега с крыши

«Специалисты Комплекса городского хозяйства в течение светового дня проводят работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков», — рассказал заместитель мэра российской столицы. Работы продлятся еще несколько дней, отметил Бирюков.

По его словам, в работах «задействовано максимальное количество сил — более 250 автоподъемников и свыше 13 тыс. кровельщиков». Пётр Бирюков напомнил, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Он обратился к горожанам с просьбой быть внимательнее, следовать рекомендациям сотрудников коммунальных служб и ни в коем случае не заходить за ограждения.