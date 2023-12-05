Южно-Сахалинск, 5 декабря, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего, который сбежал из зоны спецоперации в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Александр Погожев ИА Регнум

Суд установил, что 4 июля 2023 года фигурант ушёл из расположения подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике, а 4 сентября явился в воинскую часть в городе Южно-Сахалинске.

Отмечается, что за самовольное оставление части военнослужащего приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, он был лишён воинского звания «гвардии ефрейтор».

Уточняется, что осуждённого взяли под стражу в зале суда.

Как передавало ИА Регнум, в Брянской области вводился план «Сирена» из-за того, что шестеро российских военнослужащих покинули свои позиции. 13 ноября личный состав УМВД был поднят и привлечён к розыску шести уроженцев Республики Тыва, которые самовольно ушли с места несения службы в Суземском районе. При этом военные были вооружены автоматами АК.

В сентябре стало известно, что из военной части в Сакском районе Крыма пропал офицер, вооружённый огнестрельным оружием. Выяснилось, что мужчина решил отправиться домой в Ростовскую область, купил билет на поезд и уехал. По факту побега проводится проверка военным следственным отделом СК РФ.