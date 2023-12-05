Астана, 5 декабря, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Объявленный в международный розыск ресторатор, основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов заявил, что находится в Лондоне. Об этом 5 декабря сообщила казахстанская редакция Forbes.

Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС Основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов

«Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге», — сказал Орлов в интервью порталу.

Он заявил, что для него сюрпризом стали объявление в розыск и расследование уголовного дела, так как он считал, что разбирательство является гражданско-правовым иском. По словам Орлова, сейчас его адвокаты разбираются с этим вопросом.

Также он подтвердил информацию о том, что полностью вышел из всех проектов в России и сейчас занимается масштабированием бизнеса в других странах.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября МВД РФ объявило Орлова в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Следствие просит избрать в его отношении меру пресечения в виде заочного ареста.

До этого, 16 ноября, Орлова объявили в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД. Отмечалось, что его разыскивают по уголовной статье, но не уточнялось, по какой именно.

В сентябре 2022 года ресторатор уехал из России. Он продал российскую часть своего холдинга Bulldozer Group инвесторам с Ближнего Востока. Сообщалось также, что Орлов продолжает работать под брендом Alba Group над проектами ресторанов в российских городах.