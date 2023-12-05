Киев, 5 декабря, 2023, 11:04 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, сообщает назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Прокудина, взрывы были слышны в центре Херсона. Глава ОВА призвал всех оставаться в укрытиях.

Перед этим была объявлена воздушная тревога в регионе.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 декабря также сообщали о серии взрывов в подконтрольном украинским властям Херсоне. Подробности инцидентов не приводили. Местные власти никак не комментировали сообщения СМИ о серии взрывов.

Кроме того, взрывы были зафиксированы в Винницкой области Украины. О точном количестве прозвучавших взрывов неизвестно. Информация о повреждённых объектах и пострадавших не поступала.

Уточнялось, что перед этим воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Украине районов Херсонской области.