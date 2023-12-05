Москва, 5 декабря, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил Минобороны РФ боевые машины ЗРПК «Панцирь-С» в 2023 году. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба предприятия в своём Telegram-канале.

«Конструкторское бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК «Панцирь-С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время тульское предприятие продолжает выпускать эти боевые машины сверх графика.

Уточняется, что в ЗРПК «Панцирь-С» были внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотникам, ракетам большой дальности и «сложным» снарядам. При этом результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений, уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия «Панцирь» устанавливается на гусеницы, колёса, прицеп либо стационарно. Управляется двумя или тремя операторами, он работает по целям автоматическими пушками и управляемыми ракетами со слежением. Задача «Панциря» — защита объектов от средств воздушного нападения. Обладает многоканальной системой захвата и сопровождения целей.

Данный ЗРК может обнаруживать до 30 целей, а обстреливать — четыре цели, данный процесс может управляться как автономно, так и полуавтономно, может управляться и в ручном режиме.

Представитель АО «Щегловский вал» (холдинг «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех») Олег Ситников сообщил, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» научились сбивать снаряды поставленных Западом Киеву систем HIMARS.