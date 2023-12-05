Донецк, 5 декабря, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Украинские войска за 2,5 часа 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 59 снарядов, в том числе кассетных. Об этом 5 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по направлениям: 7:05 — н. п. Архангельское — г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 7:05 — н. п. Архангельское — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

После этого, начиная с 7:20, было ещё 18 обстрелов. Всего за 2,5 часа было выпущено ещё 55 снарядов по Донецку, Макеевке, Горловке и Ясиноватскому району.

Как передавало ИА Регнум, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска снизили интенсивность обстрелов на краснолиманском направлении из-за ухудшения погодных условий. По информации источников эксперта, подразделения ВСУ стали реже вести огонь из артиллерийских орудий западного образца на сватово-кременском участке фронта.