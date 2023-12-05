В Госдуме призвали уничтожать западные БПЛА у берегов Крыма
В Госдуме призвали уничтожать западные разведывательные БПЛА у берегов Крыма
Москва, 5 декабря, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет призвал считать западные разведывательные беспилотники, которые курсируют над акваторией Чёрного моря у берегов Крыма, законной целью для поражения.
Он отметил, что атаке ракет или ударных беспилотников ВСУ на Крым всегда предшествуют многочасовые полёты западных разведывательных беспилотников над Чёрным морем у берегов полуострова.
«Уверен, они ведут не только сбор разведывательных данных, которые затем передают украинской стороне, но и координируют атаки. Эти разведывательные дроны нужно объявить законной целью для поражения. Их нужно уничтожать вне всякого сомнения», — приводит «РИА Новости» слова Шеремета.
Как передавало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны ночью и утром 5 декабря нейтрализовали над Азовским морем и Крымом более 40 украинских дронов. Сначала в Минобороны сообщили об уничтожении силами ПВО 22 украинских дронов и нейтрализации 13 БПЛА над акваторией Азовского моря и Крымом. Позже ведомство проинформировало об уничтожении средствами ПВО ещё четырёх украинских дронов и перехвате двух БПЛА над акваторией Азовского моря.
Российские силы противовоздушной обороны 29 ноября уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Ростовской областью. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что два бойца-добровольца региональной территориальной самообороны пострадали при атаке дрона ВСУ. Беспилотник сбросил на них взрывное устройство, пострадавшим оказали необходимую медпомощь.