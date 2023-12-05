Москва, 5 декабря, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет призвал считать западные разведывательные беспилотники, которые курсируют над акваторией Чёрного моря у берегов Крыма, законной целью для поражения.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что атаке ракет или ударных беспилотников ВСУ на Крым всегда предшествуют многочасовые полёты западных разведывательных беспилотников над Чёрным морем у берегов полуострова.

«Уверен, они ведут не только сбор разведывательных данных, которые затем передают украинской стороне, но и координируют атаки. Эти разведывательные дроны нужно объявить законной целью для поражения. Их нужно уничтожать вне всякого сомнения», — приводит «РИА Новости» слова Шеремета.

Как передавало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны ночью и утром 5 декабря нейтрализовали над Азовским морем и Крымом более 40 украинских дронов. Сначала в Минобороны сообщили об уничтожении силами ПВО 22 украинских дронов и нейтрализации 13 БПЛА над акваторией Азовского моря и Крымом. Позже ведомство проинформировало об уничтожении средствами ПВО ещё четырёх украинских дронов и перехвате двух БПЛА над акваторией Азовского моря.

Российские силы противовоздушной обороны 29 ноября уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Ростовской областью. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что два бойца-добровольца региональной территориальной самообороны пострадали при атаке дрона ВСУ. Беспилотник сбросил на них взрывное устройство, пострадавшим оказали необходимую медпомощь.