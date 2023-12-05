Хельсинки, 5 декабря, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Финские власти решили начать производство артиллерийских снарядов для украинской армии в 2024 году. Об этом сообщила финская газета IltaLehti со ссылкой на министра обороны страны Антти Хяккянена.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, руководство Финляндии завершило переговоры о том, каким образом страна будет наращивать производство боеприпасов в предстоящем году. Само же решение обещали принять в скором времени.

В статье говорится, что Финляндия готова потратить на производство артиллерийских снарядов для Вооружённых сил Украины (ВСУ) десятки миллионов евро.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне сообщил, что США увеличили финансирование производства артиллерийских снарядов на 50% из-за потребностей Украины. Он отметил, что речь идёт не только о периоде с начала специальной военной операции. По словам министра, США активно наращивали инвестиции в этот сектор последние пять лет.

Остин уточнил, что за время нахождения на посту американского президента Джо Байдена, который вступил в должность в январе 2021 года, производство артиллерийских боеприпасов в Соединённых Штатах выросло в четыре раза.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу вопреки новой политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов будут продолжать оказывать военную помощь Украине. По его словам, предоставление Североатлантическим альянсом Киеву продвинутых ракет, систем ПВО и современных боевых танков является «существенной и значительной поддержкой» Украины.