Майами, США, 5 декабря, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Младшая сестра кубинского государственного и политического деятеля Фиделя Кастро Хуанита Кастро ушла из жизни в возрасте 90 лет. Об этом её представитель Мария Антониетта Коллинс написала 4 декабря в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Коллинс отметила, что была представителем Хуаниты Кастро на протяжении 30 лет, и ей никогда бы не хотелось сообщать о том, о чём она обязана сообщить.

«Сегодня в возрасте 90 лет умерла Хуанита Кастро — исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы», — написала Коллинс.

Сестра бывшего кубинского лидера скончалась в городе Майами в американском штате Флорида, где проживала многие годы. Причина смерти не называется.

Похороны пройдут в закрытом режиме. Сестра Хуаниты Эмма и другие близкие попросили не беспокоить их в тяжёлое для семьи время и отказались общаться с прессой, добавила Коллинс.

Хуана де ла Каридад Кастро Рус родилась 6 мая 1933 года в кубинской деревне Биран. Она была пятой из семи детей в семье Анхеля Кастро и его супруги Лины Рус. Сначала Хуанита поддерживала своего брата Фиделя, но позже разочаровалась в кубинской революции. В 1964 году она покинула Кубу, прожила некоторое время в Мексике, а затем переехала в США. Хуанита Кастро не раз публично критиковала власти острова, также она призналась в сотрудничестве с ЦРУ.

Как сообщало ИА Регнум, в 2016 году Хуанита Кастро отказалась ехать на похороны своего старшего брата Фиделя. Она подчеркнула, что никогда не возвращалась на Кубу и не намерена этого делать. Хуанита отметила, что со смертью Фиделя Кастро переживает потерю человека, в котором текла её кровь.