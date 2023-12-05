Москва, 5 декабря, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Производители минеральных удобрений более чем на 100% обеспечили заявленный Минсельхозом России на 2023 год объём приобретения продукции. Об этом сообщил исполнительный директор Российской ассоциации производителей (РАПУ) удобрений Максим Кузнецов. По его словам, теперь предприятия отрасли ждут от министерства данных о потребности в минеральных удобрениях на 2024 год.

Александр Погожев ИА REGNUM Внесение минеральных удобрений

«Заявленный Минсельхозом России объём приобретения минеральных удобрений в 2023 году — 5,4 млн тонн — уже полностью поставлен. Динамика закупок подтверждает доступность минеральных удобрений на внутреннем рынке. Российские аграрии уже начали готовиться к следующему году», — заявил Максим Кузнецов в ходе XV конференции «Минеральные удобрения» в Перми. Он подчеркнул, что производителям минеральных удобрений до сих пор не представлена Минсельхозом России платежеспособная потребность отечественных сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях на 2024 год.

«Наша отрасль, как и любая другая с крупнотоннажным производством, планирует свою производственную деятельность на календарный год. Мы рассчитываем, что в регионах, где у производителей — участников РАПУ есть собственные логистические мощности, будут заблаговременно созданы запасы под весенний сев, которые позволят аграриям соблюдать оптимальные сроки полевых работ», — подчеркнул Кузнецов.

Как отмечают специалисты, сегодня на рынке представлено уже более 100 марок минеральных удобрений, львиная доля которых относится к высокотехнологичным. Но большинство спросом у российского АПК не пользуется, активно реализуясь на внешнем рынке. По данным РАПУ, в настоящее время производственный потенциал отрасли составляют 37 специализированных предприятий. В 2022 году было произведено 55 млн тонн минеральных удобрений, а годом ранее — 58 млн тонн.

«Этот рост — результат масштабных инвестиций в развитие отрасли. За последние десять лет инвестиции превысили 1,8 трлн рублей. В ближайшие пять лет объём выпуска минеральных удобрений может увеличиться до 70 млн тонн», — сказал Максим Кузнецов.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов, выступая на конференции, отметил, что сельхозпроизводители России продолжают наращивать потребление минеральных удобрений и планируют к 2030 году увеличить его как минимум до 8 млн тонн в год. «Мы делаем акцент на повышение доступности питательных веществ для растений. Для этого нам нужны минеральные удобрения в жидкой и газообразной форме. Ну, собственно, то, чем работает сегодня весь мир», — подчеркнул Некрасов.