Ереван, 5 декабря, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что обсудил с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер вопросы оборонного сотрудничества. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Асатур Есаянц /Sputnik/РИА Новости Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян

Григорян отметил, что во время рабочего визита в США встретился с Лорой Купер. В ходе встречи были рассмотрены вопросы двустороннего оборонного сотрудничества, была подчёркнута необходимость обеспечения стабильности на Южном Кавказе, говорится в сообщении.

Секретарь Совбеза Армении добавил, что рассмотрел с Купер реализацию двусторонних совместных программ, сотрудничество и углубление взаимодействия между Вооружёнными силами Армении и США в рамках миротворческой деятельности.

Была подчёркнута важность работы, направленной на повышение демократического управления и подотчетности Вооружённых сил Армении, добавил Григорян.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ, который прошёл 23 ноября в Минске. Он объяснил это тем, что организация якобы отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении. При этом премьер подчеркнул, что Армения не планирует выходить из ОДКБ.

Пресс-служба армянского правительства 29 ноября сообщила о подписании программы военного сотрудничества Армении и Великобритании на 2023–2024 годы. Стороны также договорились о проведении седьмых оборонных стратегических консультаций в Ереване. Они обсудили потенциал военного сотрудничества между странами.

Комментируя подписание Ереваном и Лондоном программы военного сотрудничества, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Армения вправе развивать отношения с теми странами, с которыми считает нужным, при этом Россия продолжит союзнические отношения с ней.