Вашингтон, 5 декабря, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Союзники по НАТО вопреки новой политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов будут продолжать оказывать помощь Украине, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Тот факт, что члены НАТО предоставляют продвинутые ракеты, системы ПВО, современные боевые танки — это всё примеры значительной современной помощи. Помощь Украине оказывается, потому что это в наших интересах безопасности», — сказал он в интервью украинскому телеканалу ICTV, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что помощь Киеву гаснет или она такая же, как и раньше, учитывая позицию Словакии, Нидерландов и Венгрии.

Столтенберг выразил уверенность, что союзники по НАТО «продолжат существенную и значительную поддержку Украины».

Как сообщало ИА Регнум, ранее на досрочных выборах в парламент Нидерландов победила крайне правая антииммигрантская Партия свободы (PVV), выступающая за отмену антироссийских санкций и против поставок оружия на Украину.

Лидер партии Герт Вилдерс наиболее остро критикует миграционную и мультикультурную политику Евросоюза и выступает за выход Нидерландов из ЕС. Он также был одним их тех, кто отказался прийти в парламент королевства, когда там в марте выступал глава киевского режима Владимир Зеленский.

В начале октября 2023 года в Словакии состоялись парламентские выборы, победу одержала партия «Направление — социальная демократия» (Smer), возглавляемая премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политик 25 октября официально возглавил правительство республики. Новое правительство 8 ноября отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи Киеву в размере 40,3 млн евро.