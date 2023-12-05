Лондон, 5 декабря, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Британские дипломаты готовятся заставить Киев пойти на переговоры с Россией для завершения конфликта. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Максим Гучек/ БелТА / РИА Новости

В материале говорится о том, что контрнаступление ВСУ не привело к успеху и это ставит под сомнение способность Украины победить в конфликте.

«В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров», — сообщает издание.

Как передавало ИА Регнум, ранее сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что конфликт между Россией и Украиной закончится переговорами. Джонсон добавил, что ему не нравится такая перспектива событий, но он понимает, что такова реальность. Кроме того, политик заявил, что планирует не допустить отправки дополнительных средств на Украину, пока администрация президента Джо Байдена не решит вопрос финансирования границы между США и Мексикой.

В октябре президент России Владимир Путин похвалил Киев, который начал задумываться о переговорах, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Путин добавил, что если украинская сторона хочет реальных переговоров, то ей нужно делать это не какими-то театральными жестами, а в первую очередь — отменить декрет, который запрещает вести переговоры.