Вашингтон, 5 декабря, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не видела сообщений о том, что президент Соединённых Штатов Джо Байден получал ежемесячные выплаты от компании своего сына Хантера. Об этом она заявила на брифинге.

Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos Global Look Press Президент Соединённых Штатов Джо Байден

Журналисты попросили Жан-Пьер подтвердить опубликованные надзорным комитетом палаты представителей сведения, согласно которым бизнес-структура Хантера Байдена осуществляла прямые ежемесячные платежи Джо Байдену.

«Я буду с вами честна. Я не видела этих сообщений, поэтому вынуждена направить вас к моим коллегам из офиса адвокатов Белого дома», — заявила Жан-Пьер, покинув трибуну.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Комитет по надзору палаты представителей предоставил банковские отчёты по вызову в суд, которые показали, что Хантер Байден использовал компьютер для получения платежей из Китая для отправки своему отцу прямых ежемесячных платежей.

В ноябре возглавляющий юридический комитет палаты конгрессмен Джим Джордан заявил, что палата представителей Конгресса США намерена провести допрос сына президента США Хантера Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием. В нижней палате Конгресса идёт расследование, цель которого — доказать вовлечённость Джозефа Байдена в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. Сам глава Белого дома настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.