Москва, 5 декабря, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота прошёл Сингапурский пролив и зашёл в Южно-Китайское море. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота преодолел Сингапурский пролив и зашёл в воды Южно-Китайского моря в рамках выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при прохождении через Сингапурский пролив экипаж корабля провёл тренировку по преодолению района с интенсивным движением судов, корабль продолжает деятельность в регионе по плану дальнего морского похода.

Как передавало ИА Регнум, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России завершил деловой визит в международный порт Камрань вьетнамской провинции Кханьхоа и взял курс на Филиппины. 2–3 декабря российские военные встретились с командованием четвёртого военно-морского района Вьетнамской народной армии, а также руководством Народного комитета провинции Кханьхоа и провели товарищеские спортивные соревнования.

Вьетнамская сторона приветствовала визит отряда российских боевых кораблей, он послужит на благо укрепления традиционно дружеских отношений между ВС и народами двух стран, сообщили представители командования четвёртого военно-морского района ВНА и Народного комитета Кханьхоа.